Некрасов Алексей Иванов
Место рождения
Дата рождения13.05.1808
Дата смертиДо 1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1808
Отец: Некрасов Иван М.
Мать: Ефимья Васильева
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Пелагея Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Федорова Татьяна Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Некрасов (коськов?) Андрей Алексеев
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ксения Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
15.02.1854
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1894