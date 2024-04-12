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Некрасов Алексей Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.05.1808

Дата смерти

До 1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1808

Отец: Некрасов Иван М.

Мать: Ефимья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Некрасов Петр Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Пелагея Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Федорова Татьяна Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Некрасов (коськов?) Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ксения Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.02.1854

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Абрамова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Евдокия Абрамова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1894
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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