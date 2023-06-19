(Некрасова) Ефимья Васильева
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти14.02.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Некрасов Василий Елисеев
Мать: Некрасова Марья Петрова
Бракосочетание
06.11.1795
Муж: Некрасов Иван М.
Рождение ребёнка
24.11.1799
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван М.
Рождение ребёнка
30.03.1801
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван М.
Рождение ребёнка
15.04.1802
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван М.
Рождение ребёнка
04.06.1805
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван М.
Рождение ребёнка
13.05.1808
Отец ребёнка: Некрасов Иван М.
Рождение ребёнка
04.10.1811
Сын: Некрасов Яков Иванов
Отец ребёнка: Некрасов Иван М.
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.02.1845
Причина смерти: от удара