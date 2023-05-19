Некрасова (-) Марья Петрова
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти09.02.1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ефимья Васильева
Отец ребёнка: Некрасов Василий Елисеев
Рождение ребёнка
10.08.1779
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Некрасов Василий Елисеев
Рождение ребёнка
12.06.1783
Отец ребёнка: Некрасов Василий Елисеев
Рождение ребёнка
14.10.1784
Дочь: Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Некрасов Василий Елисеев
Рождение ребёнка
01.09.1793
Дочь: Малыгина Марфа Васильева
Отец ребёнка: Некрасов Василий Елисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дочь священника
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.02.1813