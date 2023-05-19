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Некрасова (-) Марья Петрова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

09.02.1813

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ефимья Васильева

Отец ребёнка: Некрасов Василий Елисеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.08.1779

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Некрасов Василий Елисеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.06.1783

Сын: Некрасов Петр Васильев

Отец ребёнка: Некрасов Василий Елисеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.10.1784

Дочь: Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Некрасов Василий Елисеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1793

Дочь: Малыгина Марфа Васильева

Отец ребёнка: Некрасов Василий Елисеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Василий Елисеев

Работа или профессия
Неизвестно
дочь священника
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
09.02.1813
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