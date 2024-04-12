Некрасов Василий Елисеев
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти23.02.1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ефимья Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова
Рождение ребёнка
10.08.1779
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова
Рождение ребёнка
12.06.1783
Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова
Рождение ребёнка
14.10.1784
Дочь: Прасковья Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова
Рождение ребёнка
01.09.1793
Дочь: Малыгина Марфа Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Марья Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.02.1813
Причина смерти: горячкою