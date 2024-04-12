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Некрасов Василий Елисеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

23.02.1813

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Некрасов Елисей (алексей?) Андреев

Мать: Некрасова Улита Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ефимья Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.08.1779

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.06.1783

Сын: Некрасов Петр Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.10.1784

Дочь: Прасковья Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1793

Дочь: Малыгина Марфа Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Марья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Марья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
23.02.1813
Причина смерти: горячкою
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