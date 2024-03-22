Малыгина (Некрасова) Марфа Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Некрасова) Марфа Васильева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.09.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1793

Отец: Некрасов Василий Елисеев

Мать: Некрасова Марья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Александра Трофимова

Отец ребёнка: Малыгин Трофим Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Наталья Трофимова

Отец ребёнка: Малыгин Трофим Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Трофим Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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