Малыгина (Некрасова) Марфа Васильева
Место рождения
Дата рождения01.09.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1793
Отец: Некрасов Василий Елисеев
Мать: Некрасова Марья Петрова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Александра Трофимова
Отец ребёнка: Малыгин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Наталья Трофимова
Отец ребёнка: Малыгин Трофим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно