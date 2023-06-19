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Некрасов Иван М.

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

26.11.1812

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Некрасов Кузьма Гаврилович

Мать: Некрасова Афимья Трофимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.11.1795

Жена: Ефимья Васильева

Рождение ребёнка
24.11.1799

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Ефимья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.03.1801

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Ефимья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.04.1802

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Ефимья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.06.1805

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Ефимья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.05.1808

Сын: Некрасов Алексей Иванов

Мать ребёнка: Ефимья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.10.1811

Сын: Некрасов Яков Иванов

Мать ребёнка: Ефимья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
26.11.1812