Некрасова Евдокия Абрамова 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Евдокия Абрамова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

09.01.1894

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Алексей Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Некрасов Петр Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Некрасова) Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Федорова (Некрасова) Татьяна Алексеева

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Некрасов (Коськов?) Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Некрасова) Ксения Алексеева

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.02.1854

Дочь: (Некрасова) Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
09.01.1894
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: старость

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