Некрасова Евдокия Абрамова
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти09.01.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Некрасова) Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Федорова (Некрасова) Татьяна Алексеева
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Некрасов (Коськов?) Андрей Алексеев
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Некрасова) Ксения Алексеева
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
15.02.1854
Дочь: (Некрасова) Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванов
Смерть
09.01.1894
Причина смерти: старость