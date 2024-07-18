Плутиков Николай Романович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Плутиков Роман Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876 ст.
Дочь: Плутикова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Плутикова (Кольцева) Александра Ивановна
Бракосочетание
30.01.1876 ст.
Рождение ребёнка
1879
Сын: Плутиков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Плутикова (Кольцева) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Плутикова Глафира Николаевна
Мать ребёнка: Плутикова (Кольцева) Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно