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Плутиков Николай Романович

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Плутиков Роман Максимович

Мать: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876 ст.

Дочь: Плутикова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Плутикова (Кольцева) Александра Ивановна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.01.1876 ст.

Жена: Плутикова (Кольцева) Александра Ивановна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Плутиков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Плутикова (Кольцева) Александра Ивановна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Плутикова Глафира Николаевна

Мать ребёнка: Плутикова (Кольцева) Александра Ивановна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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