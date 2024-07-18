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Плутиков Роман Максимович

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Максим

Мать: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1849

Жена: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
На 1885 год - вдовец.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Плутиков Николай Романович

Мать ребёнка: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Плутикова Мария Романовна

Мать ребёнка: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Плутикова Екатерина Романовна

Мать ребёнка: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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