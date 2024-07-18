Плутиков Роман Максимович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1849
Жена: не указана
На 1885 год - вдовец.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Плутиков Николай Романович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Плутикова Мария Романовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Плутикова Екатерина Романовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно