Максим
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1826
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Плутиков Роман Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Плутиков Евграф Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Плутиков Александр Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Максимов Федор Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Плутикова Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Плутиков Никанор Максимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно