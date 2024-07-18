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Максим

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1826

Жена: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Плутиков Роман Максимович

Мать ребёнка: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Плутиков Евграф Максимович

Мать ребёнка: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Плутиков Александр Максимович

Мать ребёнка: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Максимов Федор Максимович

Мать ребёнка: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Плутикова Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Плутиков Никанор Максимович

Мать ребёнка: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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