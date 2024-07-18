Плутикова (Кольцева) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плутикова (Кольцева) Александра Ивановна

Место рождения

Когаш, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Кольцев Иван Никитич

Мать: не указана

Когаш, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1876 ст.

Дочь: Плутикова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Плутиков Николай Романович

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.01.1876 ст.

Муж: Плутиков Николай Романович

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Плутиков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Плутиков Николай Романович

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Плутикова Глафира Николаевна

Отец ребёнка: Плутиков Николай Романович

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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