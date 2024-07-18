Плутикова (Кольцева) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Кольцев Иван Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876 ст.
Дочь: Плутикова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Плутиков Николай Романович
Бракосочетание
30.01.1876 ст.
Рождение ребёнка
1879
Сын: Плутиков Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Плутиков Николай Романович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Плутикова Глафира Николаевна
Отец ребёнка: Плутиков Николай Романович
Смерть
Неизвестно