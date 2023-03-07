Сазановъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1743
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1762
Сын: Сазановъ Григорий
Мать ребёнка: Сазанова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Сазановъ Романъ
Мать ребёнка: Сазанова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Сазанова Василиса
Рождение ребёнка
1786
Сын: Сазановъ Федоръ
Мать ребёнка: Сазанова Василиса
Рождение ребёнка
1790
Сын: Сазановъ Николай
Мать ребёнка: Сазанова Василиса
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Сазанова Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сазанова Анисья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сазанова Василиса