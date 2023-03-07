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Сазановъ Андрей

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Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1743

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Сазановъ Иванъ Естифеевъ

Мать: Сазанова Прасковья Никитина

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Сазановъ Григорий

Мать ребёнка: Сазанова Анисья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Сын: Сазановъ Романъ

Мать ребёнка: Сазанова Анисья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Сазанова Василиса

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Сазановъ Федоръ

Мать ребёнка: Сазанова Василиса

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Сазановъ Николай

Мать ребёнка: Сазанова Василиса

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Сазанова Василиса

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазанова Анисья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазанова Василиса

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