Сазанова (Сударчикова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазанова (Сударчикова) Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Бастрышка Сидоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Сазановъ Андрей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Сазановъ Федоръ

Отец ребёнка: Сазановъ Андрей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Сазановъ Николай

Отец ребёнка: Сазановъ Андрей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Сазановъ Андрей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазановъ Андрей

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