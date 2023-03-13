Сазанова (Сударчикова) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Бастрышка Сидоръ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Сазановъ Андрей
Рождение ребёнка
1786
Сын: Сазановъ Федоръ
Отец ребёнка: Сазановъ Андрей
Рождение ребёнка
1790
Сын: Сазановъ Николай
Отец ребёнка: Сазановъ Андрей
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Сазановъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сазановъ Андрей