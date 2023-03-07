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Сазановъ Романъ

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1766

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Сазановъ Андрей

Мать: Сазанова Анисья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Сазанова Пелагея

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Сазановъ Андрей

Мать ребёнка: Сазанова Пелагея

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Сазановъ Михаилъ

Мать ребёнка: Сазанова Афимья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Сазановъ Иванъ

Мать ребёнка: Сазанова Афимья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазанова Афимья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазанова Пелагея

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