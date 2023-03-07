Сазановъ Романъ
Место рождения
Дата рождения1766
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Сазановъ Андрей
Мать: Сазанова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Сазанова Пелагея
Рождение ребёнка
1802
Сын: Сазановъ Андрей
Мать ребёнка: Сазанова Пелагея
Рождение ребёнка
1808
Сын: Сазановъ Михаилъ
Мать ребёнка: Сазанова Афимья
Рождение ребёнка
1812
Сын: Сазановъ Иванъ
Мать ребёнка: Сазанова Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сазанова Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сазанова Пелагея