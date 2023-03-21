Богомазова (Буркова) Валерия
Место рождениягород Станислав, Украинская ССР
Дата рождения29.03.1948
Дата смерти15.03.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1948
Отец: Бурков Георгий
Мать: Буркова Ксения
город Станислав, Украинская ССР
Образование
25.06.1966
Окончила среднюю общеобразовательную трудовую политехническую школу № 89 города /Уфы Башкирской АССР
Работа или профессия
27.12.1966
Уфимской завод "Гидравлика", ученица контролера
Работа или профессия
03.03.1967
Уфимской завод "Гидравлика", присвоен первый разряд контролера
Работа или профессия
25.09.1967
Уфимской завод "Гидравлика", присвоен второй разряд контролера
Работа или профессия
02.07.1968
Уфимской завод "Гидравлика", уволена по статье 46 КЗОТ. По собственному желанию
Работа или профессия
11.09.1968
Уфимская оптовая база Башконторы Росмясорыбторга, табельщица базы
Работа или профессия
18.06.1969
Уфимская оптовая база Башконторы Росмясорыбторга, химик-лаборант
Образование
01.09.1969
Поступила в Уфимский техникум легкой промышленности Министерства легкой промышленности СССР
Рождение ребёнка
16.10.1969
Сын: Богомазов Константин
Отец ребёнка: Богомазов Петр
Работа или профессия
01.04.1970
Башхладокомбинат Росмясорыбторга, химик-лаборант
Бракосочетание
06.03.1971
Муж: Богомазов Петр
Образование
03.07.1973
Окончила Уфимский техникум легкой промышленности Министерства легкой промышленности СССР по специальности планирование на предприятиях легкой промышленности. Специальность техник-плпновик. Диплом сери... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1974
Дочь: Иванова Татьяна
Отец ребёнка: Богомазов Петр
Место регистрации - Орджоникидзевский р/б ЗАГС
Работа или профессия
20.01.1975
Башхладокомбинат Росмясорыбторга, уволена по собственному желанию
Работа или профессия
06.03.1978
Спортивный клуб, тренер
Работа или профессия
24.05.1979
Областной совет добровольного спортивного общества "Зенит". ДЮСШ по легкой атлетике, директор
Работа или профессия
01.12.1981
Областной совет добровольного спортивного общества "Зенит". ДЮСШ по легкой атлетике, тренер-преподаватель
Работа или профессия
12.07.1982
СК "Нефтяник", ДЮСШ отдел легкой атлетики, тренер-преподаватель
Работа или профессия
03.09.1984
СК "Нефтяник", ДЮСШ отдел легкой атлетики, уволена в связи с назначением инвалидности 2 группы
Работа или профессия
03.09.1984
Назначена Оржоникидзевским районным советом города Уфы пенсия по инвалидности 2 группы в размере 71,65 руб.
Смерть
15.03.1985
Причина смерти: Рек желудка IV степени | Причина смерти - Рек желудка IV степени
Похороны
18.03.1985
город Уфа, Северное кладбище (Тимашево), могила 1395