Богомазова (Буркова) Валерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомазова (Буркова) Валерия

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Место рождения

город Станислав, Украинская ССР

Дата рождения

29.03.1948

Дата смерти

15.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1948

Отец: Бурков Георгий

Мать: Буркова Ксения

город Станислав, Украинская ССР
Образование
25.06.1966
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Окончила среднюю общеобразовательную трудовую политехническую школу № 89 города /Уфы Башкирской АССР
Работа или профессия
27.12.1966
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Уфимской завод "Гидравлика", ученица контролера
Работа или профессия
03.03.1967
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Уфимской завод "Гидравлика", присвоен первый разряд контролера
Работа или профессия
25.09.1967
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Уфимской завод "Гидравлика", присвоен второй разряд контролера
Работа или профессия
02.07.1968
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Уфимской завод "Гидравлика", уволена по статье 46 КЗОТ. По собственному желанию
Работа или профессия
11.09.1968
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Уфимская оптовая база Башконторы Росмясорыбторга, табельщица базы
Работа или профессия
18.06.1969
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Уфимская оптовая база Башконторы Росмясорыбторга, химик-лаборант
Образование
01.09.1969
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Поступила в Уфимский техникум легкой промышленности Министерства легкой промышленности СССР
Рождение ребёнка
16.10.1969

Сын: Богомазов Константин

Отец ребёнка: Богомазов Петр

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Работа или профессия
01.04.1970
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Башхладокомбинат Росмясорыбторга, химик-лаборант
Бракосочетание
06.03.1971

Муж: Богомазов Петр

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Образование
03.07.1973
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Окончила Уфимский техникум легкой промышленности Министерства легкой промышленности СССР по специальности планирование на предприятиях легкой промышленности. Специальность техник-плпновик. Диплом сери... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1974

Дочь: Иванова Татьяна

Отец ребёнка: Богомазов Петр

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место регистрации - Орджоникидзевский р/б ЗАГС
Работа или профессия
20.01.1975
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Башхладокомбинат Росмясорыбторга, уволена по собственному желанию
Работа или профессия
06.03.1978
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Спортивный клуб, тренер
Работа или профессия
24.05.1979
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Областной совет добровольного спортивного общества "Зенит". ДЮСШ по легкой атлетике, директор
Работа или профессия
01.12.1981
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Областной совет добровольного спортивного общества "Зенит". ДЮСШ по легкой атлетике, тренер-преподаватель
Работа или профессия
12.07.1982
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
СК "Нефтяник", ДЮСШ отдел легкой атлетики, тренер-преподаватель
Работа или профессия
03.09.1984
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
СК "Нефтяник", ДЮСШ отдел легкой атлетики, уволена в связи с назначением инвалидности 2 группы
Работа или профессия
03.09.1984
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Назначена Оржоникидзевским районным советом города Уфы пенсия по инвалидности 2 группы в размере 71,65 руб.
Смерть
15.03.1985
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Причина смерти: Рек желудка IV степени | Причина смерти - Рек желудка IV степени
Похороны
18.03.1985
город Уфа, Северное кладбище (Тимашево), могила 1395
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