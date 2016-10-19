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Богомазов Петр

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.07.1948

Дата смерти

19.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1948

Отец: Богомазов Алексей

Мать: Богомазова Клавдия

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1969

Сын: Богомазов Константин

Мать ребёнка: Богомазова Валерия

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.03.1971

Жена: Богомазова Валерия

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1974

Дочь: Иванова Татьяна

Мать ребёнка: Богомазова Валерия

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место регистрации - Орджоникидзевский р/б ЗАГС
Смерть
19.10.2016
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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