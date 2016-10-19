Богомазов Петр
Место рождения
Дата рождения26.07.1948
Дата смерти19.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1948
Отец: Богомазов Алексей
Мать: Богомазова Клавдия
Рождение ребёнка
16.10.1969
Сын: Богомазов Константин
Мать ребёнка: Богомазова Валерия
Бракосочетание
06.03.1971
Жена: Богомазова Валерия
Рождение ребёнка
19.01.1974
Дочь: Иванова Татьяна
Мать ребёнка: Богомазова Валерия
Место регистрации - Орджоникидзевский р/б ЗАГС
Смерть
19.10.2016