Буркова (Михайловская) Ксения
Место рожденияг. Тверь
Дата рождения08.04.1916
Дата смерти16.12.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1916
Отец: Михайловский Владимир
Мать: Михайловская Нина
г. Тверь
Рождение ребёнка
29.03.1948
Дочь: Богомазова Валерия
Отец ребёнка: Бурков Георгий
город Станислав, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурков Георгий
Смерть
16.12.1993
г. Ивано-Франковск, Украина
Причина смерти: Ишемическая болезнь сердца. Кардиосклероз атеросклеротичный. Церебральный атеросклероз | Причина смерти - Ишемическая болезнь сердца. Кардиосклероз атеросклеротичный. Церебральный атер... Показать все