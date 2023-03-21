Буркова (Михайловская) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буркова (Михайловская) Ксения

Место рождения

г. Тверь

Дата рождения

08.04.1916

Дата смерти

16.12.1993

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1916

Отец: Михайловский Владимир

Мать: Михайловская Нина

г. Тверь
Рождение ребёнка
29.03.1948

Дочь: Богомазова Валерия

Отец ребёнка: Бурков Георгий

город Станислав, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурков Георгий

Смерть
16.12.1993
г. Ивано-Франковск, Украина
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