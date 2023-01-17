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Лысов Иван Никитович

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1783 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1725 г.р.

Мать

Вычислено 1726 г.р.

Дети

Вычислено 1774 г.р.
Вычислено 1777 г.р.
Вычислено 1780 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лысов Никита Гаврилович

Мать: Хитрина Ксения Саввична

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Дочь: Лысова Васса Ивановна

Мать ребёнка: - Анна Владимировна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.

Сын: Лысов Яков Иванович

Мать ребёнка: - Анна Владимировна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.

Дочь: Лысова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: - Анна Владимировна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1783 ст.
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