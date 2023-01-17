Лысов Иван Никитович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1783 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лысов Никита Гаврилович
Мать: Хитрина Ксения Саввична
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.
Дочь: Лысова Васса Ивановна
Мать ребёнка: - Анна Владимировна
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.
Сын: Лысов Яков Иванович
Мать ребёнка: - Анна Владимировна
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.
Дочь: Лысова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: - Анна Владимировна
Смерть
Около 1783 ст.