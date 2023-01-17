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Лысов Яков Иванович

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1777 ст.

Дата смерти

Около 1837 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1755 г.р.

Дети

Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1807 г.р.
Вычислено 1820 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777 ст.

Отец: Лысов Иван Никитович

Мать: - Анна Владимировна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Сын: Лысов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: - Пелагия -

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.

Сын: Лысов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: - Пелагия -

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.

Сын: Лысов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: - Пелагия -

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1837 ст.
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