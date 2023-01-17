Лысов Яков Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1777 ст.
Дата смертиОколо 1837 ст.
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777 ст.
Отец: Лысов Иван Никитович
Мать: - Анна Владимировна
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.
Мать ребёнка: - Пелагия -
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.
Сын: Лысов Иван Яковлевич
Мать ребёнка: - Пелагия -
Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.
Мать ребёнка: - Пелагия -
Смерть
Около 1837 ст.