- Пелагия -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.
Отец ребёнка: Лысов Яков Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.
Сын: Лысов Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Лысов Яков Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.
Отец ребёнка: Лысов Яков Иванович
Смерть
Неизвестно