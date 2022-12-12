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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1807 г.р.
Вычислено 1820 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Сын: Лысов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Лысов Яков Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.

Сын: Лысов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Лысов Яков Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.

Сын: Лысов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Лысов Яков Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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