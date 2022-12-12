- Анна Владимировна
Место рожденияд. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Дата рожденияВычислено 1755 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1755 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.
Дочь: Лысова Васса Ивановна
Отец ребёнка: Лысов Иван Никитович
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.
Сын: Лысов Яков Иванович
Отец ребёнка: Лысов Иван Никитович
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.
Дочь: Лысова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Лысов Иван Никитович
Смерть
Неизвестно