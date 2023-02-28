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Лысов Никита Гаврилович

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Место рождения

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1725 ст.

Дата смерти

Около 1772 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1725 ст.

Отец: Лысов Гавриил Иванович

Мать: - Овдотья Степановна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.

Дочь: Лысова Евдокия Никитовна

Мать ребёнка: Хитрина Ксения Саввична

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысов Иван Никитович

Мать ребёнка: Хитрина Ксения Саввична

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1772 ст.
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