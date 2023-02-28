Лысов Никита Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1725 ст.
Дата смертиОколо 1772 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1725 ст.
Отец: Лысов Гавриил Иванович
Мать: - Овдотья Степановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.
Дочь: Лысова Евдокия Никитовна
Мать ребёнка: Хитрина Ксения Саввична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысов Иван Никитович
Мать ребёнка: Хитрина Ксения Саввична
Смерть
Около 1772 ст.