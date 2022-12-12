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Хитрина Ксения Саввична

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Место рождения

Тюриковский, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1726 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1726 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюриковский, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.

Дочь: Лысова Евдокия Никитовна

Отец ребёнка: Лысов Никита Гаврилович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
05.05.1773

Муж: Чуркин Спиридон Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысов Иван Никитович

Отец ребёнка: Лысов Никита Гаврилович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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