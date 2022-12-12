Хитрина Ксения Саввична
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1726 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1726 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.
Дочь: Лысова Евдокия Никитовна
Отец ребёнка: Лысов Никита Гаврилович
Бракосочетание
05.05.1773
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысов Иван Никитович
Отец ребёнка: Лысов Никита Гаврилович
Смерть
Неизвестно