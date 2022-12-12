- Овдотья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680 ст.
Дата смертиДо 1714 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680 ст.
Отец: - Степан -
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1692
Рождение ребёнка
Вычислено 1709 ст.
Отец ребёнка: Лысов Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1715 ст.
Дочь: Лысова Дарья Гавриловна
Отец ребёнка: Лысов Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
?.09.1716 ст.
Дочь: Лысова Домна Гавриловна
Отец ребёнка: Лысов Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.
Отец ребёнка: Лысов Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Сын: Лысов Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Лысов Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лысов Гавриил Иванович
Смерть
До 1714 ст.