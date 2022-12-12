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- Овдотья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680 ст.

Дата смерти

До 1714 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680 ст.

Отец: - Степан -

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1692

Муж: Лысов Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1709 ст.

Сын: Лысов Юрий Гаврилович

Отец ребёнка: Лысов Гавриил Иванович

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1715 ст.

Дочь: Лысова Дарья Гавриловна

Отец ребёнка: Лысов Гавриил Иванович

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.09.1716 ст.

Дочь: Лысова Домна Гавриловна

Отец ребёнка: Лысов Гавриил Иванович

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.

Сын: Лысов Никита Гаврилович

Отец ребёнка: Лысов Гавриил Иванович

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Сын: Лысов Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Лысов Гавриил Иванович

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысов Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Лысов Гавриил Иванович

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1714 ст.
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