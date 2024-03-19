Галимский Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения25.01.1871 ст.
Дата смерти1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1871 ст.
Рождение ребёнка
12.05.1895 ст.
Сын: Галимский Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Галимская Марина Гавриловна
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.03.1897 ст.
Дочь: Рузаева Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Галимская Марина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1897