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Галимский Иван Павлович

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Место рождения

Дубасово, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

25.01.1871 ст.

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубасово, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.05.1895 ст.

Сын: Галимский Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Галимская Марина Гавриловна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.03.1897 ст.

Дочь: Рузаева Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Галимская Марина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галимская Марина Гавриловна

Смерть
1897
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