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Галимский Анатолий Иванович

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

12.05.1895 ст.

Дата смерти

14.05.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1895 ст.

Отец: Галимский Иван Павлович

Мать: Галимская Марина Гавриловна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.08.1929

Сын: Галимский Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Галимская Вера Васильевна

Рождение ребёнка
17.02.1933

Сын: Галимский Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: Галимская Вера Васильевна

пос. Рыбачий, Фрунзенский район, Киргизская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галимская Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галимская Вера Васильевна

Смерть
14.05.1974
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