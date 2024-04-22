Галимский Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения12.05.1895 ст.
Дата смерти14.05.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1895 ст.
Рождение ребёнка
23.08.1929
Сын: Галимский Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Галимская Вера Васильевна
Рождение ребёнка
17.02.1933
Сын: Галимский Игорь Анатольевич
Мать ребёнка: Галимская Вера Васильевна
пос. Рыбачий, Фрунзенский район, Киргизская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галимская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.05.1974