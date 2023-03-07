Соколова Прасковья Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Соколова Ульяна Аристарховна
Отец ребёнка: Соколов Аристарх Анисимович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Соколов Дмитрий Аристархович
Отец ребёнка: Соколов Аристарх Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1885