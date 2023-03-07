Соколова Прасковья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Прасковья Герасимовна

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Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Соколова Ульяна Аристарховна

Отец ребёнка: Соколов Аристарх Анисимович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Соколов Дмитрий Аристархович

Отец ребёнка: Соколов Аристарх Анисимович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Аристарх Анисимович

Смерть
После 1885
Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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