Кузина (Соколова) Мария Аристарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина (Соколова) Мария Аристарховна

Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

21.07.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Соколов Аристарх Анисимович

Мать: Соколова Прасковья Герасимовна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузин Пармен Васильевич

Рождение ребёнка
1871

Сын: Кузин Александр Парменович

Отец ребёнка: Кузин Пармен Васильевич

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Кузин Андрей Парменович

Отец ребёнка: Кузин Пармен Васильевич

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Кузина Анастасия Парменовна

Отец ребёнка: Кузин Пармен Васильевич

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Кузин Федор Парменович

Отец ребёнка: Кузин Пармен Васильевич

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Кузина Евдокия Парменовна

Отец ребёнка: Кузин Пармен Васильевич

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.09.1882 ст.

Дочь: Кузина Анна Парменовна

Отец ребёнка: Кузин Пармен Васильевич

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
21.07.1884 ст.
Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крестьянская жена, 40 лет, от припадка.

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