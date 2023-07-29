Кузина (Соколова) Мария Аристарховна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти21.07.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Кузин Александр Парменович
Отец ребёнка: Кузин Пармен Васильевич
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Кузин Пармен Васильевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Кузина Анастасия Парменовна
Отец ребёнка: Кузин Пармен Васильевич
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Кузин Пармен Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Кузина Евдокия Парменовна
Отец ребёнка: Кузин Пармен Васильевич
Рождение ребёнка
07.09.1882 ст.
Дочь: Кузина Анна Парменовна
Отец ребёнка: Кузин Пармен Васильевич
Смерть
21.07.1884 ст.
Крестьянская жена, 40 лет, от припадка.