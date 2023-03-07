Соколов Аристарх Анисимович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Соколов Анисим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Соколова Ульяна Аристарховна
Мать ребёнка: Соколова Прасковья Герасимовна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Соколов Дмитрий Аристархович
Мать ребёнка: Соколова Прасковья Герасимовна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Сизова Любовь Аристарховна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1885