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Соколов Аристарх Анисимович

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Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Соколов Анисим

Мать: не указана

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Соколова Ульяна Аристарховна

Мать ребёнка: Соколова Прасковья Герасимовна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Соколов Дмитрий Аристархович

Мать ребёнка: Соколова Прасковья Герасимовна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Сизова Любовь Аристарховна

Мать ребёнка: не указана

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Прасковья Герасимовна

Смерть
После 1885
Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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