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Смирнов (Соколов) Дмитрий Аристархович

Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Соколов Аристарх Анисимович

Мать: Соколова Прасковья Герасимовна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Смирнова Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Ивановна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.05.1885 ст.

Дочь: Соколова Юлия Дмитриевна

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Ивановна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.06.1887 ст.

Сын: Смирнов Варфоломей Дмитриевич

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Ивановна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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