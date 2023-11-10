Смирнов (Соколов) Дмитрий Аристархович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Смирнова Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
03.05.1885 ст.
Дочь: Соколова Юлия Дмитриевна
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
05.06.1887 ст.
Сын: Смирнов Варфоломей Дмитриевич
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно