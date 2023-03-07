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Соколова Екатерина Ивановна

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Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Соколова Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Соколов Дмитрий Аристархович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Соколова Юлия Дмитриевна

Отец ребёнка: Соколов Дмитрий Аристархович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Дмитрий Аристархович

Смерть
Неизвестно
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