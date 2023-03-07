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Смирнов Варфоломей Дмитриевич

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Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Смирнов Дмитрий Аристархович

Мать: Смирнова Екатерина Ивановна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
06.02.1911 ст.

Жена: Смирнова Анна Федоровна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Смирнов Николай Варфоломеевич

Мать ребёнка: Смирнова Анна Федоровна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.12.1913 ст.

Дочь: Смирнова Анфия Варфоломеевна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Федоровна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Смирнова Анна Варфоломеевна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Федоровна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.05.1916 ст.

Дочь: Смирнова Христина Варфоломеевна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Федоровна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.06.1919

Дочь: Смирнова Алевтина Варфоломеевна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Федоровна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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