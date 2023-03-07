Смирнов Варфоломей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
06.02.1911 ст.
Жена: Смирнова Анна Федоровна
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912
Сын: Смирнов Николай Варфоломеевич
Мать ребёнка: Смирнова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
08.12.1913 ст.
Дочь: Смирнова Анфия Варфоломеевна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Смирнова Анна Варфоломеевна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
25.05.1916 ст.
Дочь: Смирнова Христина Варфоломеевна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
27.06.1919
Дочь: Смирнова Алевтина Варфоломеевна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно