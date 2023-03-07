Смирнова (Носова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Носова) Анна Федоровна

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Место рождения

Светилово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Светилово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
06.02.1911 ст.

Муж: Смирнов Варфоломей Дмитриевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Смирнов Николай Варфоломеевич

Отец ребёнка: Смирнов Варфоломей Дмитриевич

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.12.1913 ст.

Дочь: Смирнова Анфия Варфоломеевна

Отец ребёнка: Смирнов Варфоломей Дмитриевич

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Смирнова Анна Варфоломеевна

Отец ребёнка: Смирнов Варфоломей Дмитриевич

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.05.1916 ст.

Дочь: Смирнова Христина Варфоломеевна

Отец ребёнка: Смирнов Варфоломей Дмитриевич

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.06.1919

Дочь: Смирнова Алевтина Варфоломеевна

Отец ребёнка: Смирнов Варфоломей Дмитриевич

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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