Смирнова (Носова) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1911 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912
Сын: Смирнов Николай Варфоломеевич
Отец ребёнка: Смирнов Варфоломей Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.12.1913 ст.
Дочь: Смирнова Анфия Варфоломеевна
Отец ребёнка: Смирнов Варфоломей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Смирнова Анна Варфоломеевна
Отец ребёнка: Смирнов Варфоломей Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.05.1916 ст.
Дочь: Смирнова Христина Варфоломеевна
Отец ребёнка: Смирнов Варфоломей Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.06.1919
Дочь: Смирнова Алевтина Варфоломеевна
Отец ребёнка: Смирнов Варфоломей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно