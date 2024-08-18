Стукач Алексей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти16.01.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Стукач Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1949
Рождение ребёнка
11.03.1953
Рождение ребёнка
27.01.1959
Дочь: Valdmane (Стукач) Татьяна
Мать ребёнка: (Новожилова) Анастасия
Рождение ребёнка
06.06.1961
Рождение ребёнка
1963
Смерть
16.01.1992