Стукач Алексей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стукач Алексей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

16.01.1992

Пол

Мужской

Отец

Около 1896 г.р.

Мать

Около 1899 г.р.

Дети

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1959 г.р.
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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Стукач Фёдор

Мать: Стукач (Порина) Татьяна Маркова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Новожилова) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Новожилова) Анастасия

Рождение ребёнка
12.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Новожилова) Анастасия

Рождение ребёнка
11.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Новожилова) Анастасия

Рождение ребёнка
27.01.1959

Дочь: Valdmane (Стукач) Татьяна

Мать ребёнка: (Новожилова) Анастасия

Рождение ребёнка
06.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Новожилова) Анастасия

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Новожилова) Анастасия

Смерть
16.01.1992

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