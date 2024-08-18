Стукач (Порина) Татьяна Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтукач (Порина) Татьяна Маркова

Стукач (Порина) Татьяна Маркова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1896 г.р.

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стукач Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стукач Фёдор

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
14.01.1918

Муж: Стукач Фёдор

Рождение ребёнка
1925

Сын: Стукач Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Стукач Фёдор

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