Стукач (Порина) Татьяна Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стукач Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стукач Фёдор
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
14.01.1918
Муж: Стукач Фёдор
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Стукач Фёдор