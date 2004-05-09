(Новожилова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Новожилова) Анастасия

Место рождения

Низовка, Завидовский район, Калининградская область

Дата рождения

02.01.1924

Дата смерти

09.05.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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1959 г.р.
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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1924

Отец: Новожилов Фёдор

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стукач Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стукач Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
12.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стукач Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
11.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стукач Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
27.01.1959

Дочь: Valdmane (Стукач) Татьяна

Отец ребёнка: Стукач Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
06.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стукач Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стукач Алексей Фёдорович

Смерть
09.05.2004

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