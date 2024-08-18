Стукач Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стукач Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1899 г.р.

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Стукач Михаил

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стукач (Порина) Татьяна Маркова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стукач (Порина) Татьяна Маркова

Бракосочетание
14.01.1918

Жена: Стукач (Порина) Татьяна Маркова

Рождение ребёнка
1925

Сын: Стукач Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Стукач (Порина) Татьяна Маркова

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