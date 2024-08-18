Стукач Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Стукач Михаил
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стукач (Порина) Татьяна Маркова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стукач (Порина) Татьяна Маркова
Бракосочетание
14.01.1918
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Стукач (Порина) Татьяна Маркова