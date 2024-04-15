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Будаков Иван Лонгинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Будаков Лонгин Сергеевич

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
15.08.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Андрей Федорович Бабиченко
Восприемник
17.10.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Параскева Васильевна Белокур
Восприемник
19.11.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Мария Филипповна (Пархоменко) Демяненко
Восприемник
26.11.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Яков Филиппович Пархоменко
Рождение ребёнка
07.11.1868 ст.

Сын: Будаков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Будакова Евдокия Иосифовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GPB?i=144&cc=3511744
Рождение ребёнка
04.07.1870 ст.

Дочь: Шевченко Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Будакова Евдокия Иосифовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G4C?i=253&cc=3511744
Восприемник
29.01.1872 ст.
Хотень, Сумська область
Анна Андреевна Полякова
Рождение ребёнка
16.12.1872 ст.

Дочь: Слюсаренко Юлиания Ивановна

Мать ребёнка: Будакова Евдокия Иосифовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FD-S?i=511&cc=3511744
Рождение ребёнка
1873

Сын: Будаков Иван Иванович

Мать ребёнка: Будакова Евдокия Иосифовна

Восприемник
01.01.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Даниил Ефимович Демяненко
Рождение ребёнка
03.01.1877 ст.

Сын: Будаков Гордей Иванович

Мать ребёнка: Будакова Евдокия Иосифовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G984?i=879&cc=3511744
Рождение ребёнка
29.10.1878 ст.

Дочь: Ковалева Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Будакова Евдокия Иосифовна

Кровное, Сумська область
Восприемник
22.05.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Михаил Назарович Коноваленко
Рождение ребёнка
25.10.1880 ст.

Сын: Будаков Яков Иванович

Мать ребёнка: Будакова Евдокия Иосифовна

Кровное, Сумська область
Восприемник
28.06.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Ольга Назаровна Коноваленко
Рождение ребёнка
24.11.1884 ст.

Дочь: Лемишенко Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Будакова Евдокия Иосифовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GB-Z?i=346&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
23.10.1886 ст.

Дочь: Будакова Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Будакова Евдокия Иосифовна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
15.05.1889 ст.

Сын: Будаков Федор Иванович

Мать ребёнка: Будакова Евдокия Иосифовна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
21.11.1890 ст.

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Будакова Евдокия Иосифовна

Кровное, Сумська область
Восприемник
12.01.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Антон Васильевич Родько
Рождение ребёнка
24.12.1891 ст.

Дочь: Мелания Ивановна

Мать ребёнка: Будакова Евдокия Иосифовна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
29.10.1895 ст.

Дочь: Неонила Ивановна

Мать ребёнка: Будакова Евдокия Иосифовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYYT?i=12&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будакова Евдокия Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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