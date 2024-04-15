Будаков Иван Лонгинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Будаков Лонгин Сергеевич
Мать ребёнка: Будакова Евдокия Иосифовна
Дочь: Шевченко Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Будакова Евдокия Иосифовна
Дочь: Слюсаренко Юлиания Ивановна
Мать ребёнка: Будакова Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Будакова Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Будакова Евдокия Иосифовна
Дочь: Ковалева Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Будакова Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Будакова Евдокия Иосифовна
Дочь: Лемишенко Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Будакова Евдокия Иосифовна
Дочь: Будакова Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Будакова Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Будакова Евдокия Иосифовна
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Будакова Евдокия Иосифовна
Дочь: Мелания Ивановна
Мать ребёнка: Будакова Евдокия Иосифовна
Дочь: Неонила Ивановна
Мать ребёнка: Будакова Евдокия Иосифовна