Слюсаренко (Будакова) Юлиания Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слюсаренко (Будакова) Юлиания Ивановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

16.12.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1872 ст.

Отец: Будаков Иван Лонгинович

Мать: Будакова Евдокия Иосифовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FD-S?i=511&cc=3511744
Крещение
17.12.1872 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
07.03.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Антонович Демяненко
Восприемник
03.10.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Пелагея Павловна Будакова
Бракосочетание
03.11.1891 ст.

Муж: Слюсаренко Киприян Филиппович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
22.08.1892 ст.

Дочь: Наталия Киприяновна

Отец ребёнка: Слюсаренко Киприян Филиппович

Кровное, Сумська область
Восприемник
18.12.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Юлиания Павловна Будакова
Рождение ребёнка
24.02.1895 ст.

Дочь: Евдокия Киприяновна

Отец ребёнка: Слюсаренко Киприян Филиппович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X3YY-T?i=963&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
10.09.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Никита Антонович Демяненко
Восприемник
14.03.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Агафья Павловна Будакова
Восприемник
20.05.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Елена Степановна Кубущенко
Рождение ребёнка
23.09.1897 ст.

Дочь: Слюсаренко София Киприяновна

Отец ребёнка: Слюсаренко Киприян Филиппович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-9TG8?i=266&cc=3511744&cat=1009232
Рождение ребёнка
18.09.1898 ст.

Сын: Слюсаренко Константин Киприянович

Отец ребёнка: Слюсаренко Киприян Филиппович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-S9SV-3?i=259&cc=3511744&cat=1009232
Восприемник
02.01.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Татьяна Павловна Будакова
Восприемник
06.06.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Фекла Степановна Кобущенко
Рождение ребёнка
22.03.1901 ст.

Дочь: Матрона Киприяновна

Отец ребёнка: Слюсаренко Киприян Филиппович

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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