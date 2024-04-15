Слюсаренко (Будакова) Юлиания Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.12.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1872 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FD-S?i=511&cc=3511744
Крещение
17.12.1872 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
07.03.1890 ст.
Василий Антонович Демяненко
Восприемник
03.10.1891 ст.
Пелагея Павловна Будакова
Бракосочетание
03.11.1891 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
22.08.1892 ст.
Дочь: Наталия Киприяновна
Отец ребёнка: Слюсаренко Киприян Филиппович
Восприемник
18.12.1893 ст.
Юлиания Павловна Будакова
Рождение ребёнка
24.02.1895 ст.
Дочь: Евдокия Киприяновна
Отец ребёнка: Слюсаренко Киприян Филиппович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X3YY-T?i=963&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
10.09.1895 ст.
Никита Антонович Демяненко
Восприемник
14.03.1896 ст.
Агафья Павловна Будакова
Восприемник
20.05.1896 ст.
Елена Степановна Кубущенко
Рождение ребёнка
23.09.1897 ст.
Дочь: Слюсаренко София Киприяновна
Отец ребёнка: Слюсаренко Киприян Филиппович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-9TG8?i=266&cc=3511744&cat=1009232
Рождение ребёнка
18.09.1898 ст.
Сын: Слюсаренко Константин Киприянович
Отец ребёнка: Слюсаренко Киприян Филиппович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-S9SV-3?i=259&cc=3511744&cat=1009232
Восприемник
02.01.1899 ст.
Татьяна Павловна Будакова
Восприемник
06.06.1899 ст.
Фекла Степановна Кобущенко
Рождение ребёнка
22.03.1901 ст.
Дочь: Матрона Киприяновна
Отец ребёнка: Слюсаренко Киприян Филиппович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно