Слюсаренко Киприян Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слюсаренко Киприян Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1891 ст.

Жена: Слюсаренко Юлиания Ивановна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
22.08.1892 ст.

Дочь: Наталия Киприяновна

Мать ребёнка: Слюсаренко Юлиания Ивановна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
24.02.1895 ст.

Дочь: Евдокия Киприяновна

Мать ребёнка: Слюсаренко Юлиания Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X3YY-T?i=963&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
12.08.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Степанида Никитична Головченко
Рождение ребёнка
23.09.1897 ст.

Дочь: Слюсаренко София Киприяновна

Мать ребёнка: Слюсаренко Юлиания Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-9TG8?i=266&cc=3511744&cat=1009232
Рождение ребёнка
18.09.1898 ст.

Сын: Слюсаренко Константин Киприянович

Мать ребёнка: Слюсаренко Юлиания Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-S9SV-3?i=259&cc=3511744&cat=1009232
Восприемник
26.08.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Александр Самсонович Лазебный
Восприемник
24.10.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Неонила Романовна Ковалева
Рождение ребёнка
22.03.1901 ст.

Дочь: Матрона Киприяновна

Мать ребёнка: Слюсаренко Юлиания Ивановна

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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