Слюсаренко Киприян Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.11.1891 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
22.08.1892 ст.
Дочь: Наталия Киприяновна
Мать ребёнка: Слюсаренко Юлиания Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1895 ст.
Дочь: Евдокия Киприяновна
Мать ребёнка: Слюсаренко Юлиания Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X3YY-T?i=963&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
12.08.1895 ст.
Степанида Никитична Головченко
Рождение ребёнка
23.09.1897 ст.
Дочь: Слюсаренко София Киприяновна
Мать ребёнка: Слюсаренко Юлиания Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-9TG8?i=266&cc=3511744&cat=1009232
Рождение ребёнка
18.09.1898 ст.
Сын: Слюсаренко Константин Киприянович
Мать ребёнка: Слюсаренко Юлиания Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-S9SV-3?i=259&cc=3511744&cat=1009232
Восприемник
26.08.1899 ст.
Александр Самсонович Лазебный
Восприемник
24.10.1900 ст.
Неонила Романовна Ковалева
Рождение ребёнка
22.03.1901 ст.
Дочь: Матрона Киприяновна
Мать ребёнка: Слюсаренко Юлиания Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно