Будакова Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.10.1886 ст.
Дата смерти12.03.1893 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1886 ст.
Крещение
24.10.1886 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F96T-Q?i=426&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
12.03.1893 ст.
Причина смерти: от кори
Похороны
13.03.1893 ст.
на отведенном кладбище
Восприемник
12.04.1903 ст.
Василий Павлович Будаков