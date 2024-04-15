Будакова Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБудакова Параскева Ивановна

Будакова Параскева Ивановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

23.10.1886 ст.

Дата смерти

12.03.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1886 ст.

Отец: Будаков Иван Лонгинович

Мать: Будакова Евдокия Иосифовна

Кровное, Сумська область
Крещение
24.10.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F96T-Q?i=426&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
12.03.1893 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кори
Похороны
13.03.1893 ст.
на отведенном кладбище
Восприемник
12.04.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Павлович Будаков
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close