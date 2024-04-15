Лемишенко (Будакова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемишенко (Будакова) Варвара Ивановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

24.11.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1884 ст.

Отец: Будаков Иван Лонгинович

Мать: Будакова Евдокия Иосифовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GB-Z?i=346&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
26.11.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
23.03.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Матрона Киприяновна Слюсаренко
Восприемник
03.01.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Домника Алексеевна Будакова
Восприемник
10.10.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Филипп Кузьмич Харченко
Восприемник
06.05.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Ирина Ильинична Голинач
Бракосочетание
22.05.1906 ст.

Муж: Лемишенко Иван Авраамович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SDBX?i=100&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.02.1907 ст.

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Лемишенко Иван Авраамович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJ9T?i=782&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
04.10.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Харитина Ильинична Голиначева
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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