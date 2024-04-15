Лемишенко (Будакова) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.11.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1884 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GB-Z?i=346&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
26.11.1884 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
23.03.1901 ст.
Матрона Киприяновна Слюсаренко
Восприемник
03.01.1903 ст.
Домника Алексеевна Будакова
Восприемник
10.10.1903 ст.
Филипп Кузьмич Харченко
Восприемник
06.05.1906 ст.
Ирина Ильинична Голинач
Бракосочетание
22.05.1906 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SDBX?i=100&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.02.1907 ст.
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Лемишенко Иван Авраамович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJ9T?i=782&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
04.10.1907 ст.
Харитина Ильинична Голиначева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно