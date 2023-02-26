Михаил Савельев
Место рожденияд.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.09.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.09.1892
Отец: Савва Евдокимов
Мать: Марфа Феофилактова
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.05.1912
Жена: Ольга Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1913
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Ольга Васильева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно