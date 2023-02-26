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Михаил Савельев

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Место рождения

д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.09.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1892

Отец: Савва Евдокимов

Мать: Марфа Феофилактова

д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.05.1912

Жена: Ольга Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1913

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Ольга Васильева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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