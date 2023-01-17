Савва Евдокимов
Место рождения
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1890
Дочь: Вера Саввина
Мать ребёнка: Марфа Феофилактова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1892
Сын: Михаил Савельев
Мать ребёнка: Марфа Феофилактова
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1895
Сын: Леонтий Саввин
Мать ребёнка: Марфа Феофилактова
Место жительства
1895
Военная служба
1895
рядовой
Рождение ребёнка
01.11.1896
Сын: Георгий Саввин
Мать ребёнка: Марфа Феофилактова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.03.1899
Сын: Никита Саввин
Мать ребёнка: Марфа Феофилактова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1902
Сын: Алексей Саввин
Мать ребёнка: Марфа Феофилактова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Феофилактова
Смерть
Неизвестно