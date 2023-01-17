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Савва Евдокимов

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Место рождения

Бакшеево, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бакшеево, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1890

Дочь: Вера Саввина

Мать ребёнка: Марфа Феофилактова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1892

Сын: Михаил Савельев

Мать ребёнка: Марфа Феофилактова

д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1895

Сын: Леонтий Саввин

Мать ребёнка: Марфа Феофилактова

Бакшеево, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1895
Военная служба
1895
рядовой
Рождение ребёнка
01.11.1896

Сын: Георгий Саввин

Мать ребёнка: Марфа Феофилактова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.03.1899

Сын: Никита Саввин

Мать ребёнка: Марфа Феофилактова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1902

Сын: Алексей Саввин

Мать ребёнка: Марфа Феофилактова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Феофилактова

Смерть
Неизвестно
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