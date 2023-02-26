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Ольга Васильева

Место рождения

д.Шилы Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: ?

Мать: ?

д.Шилы Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.05.1912

Муж: Михаил Савельев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1913

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Савельев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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