Ольга Васильева
Место рожденияд.Шилы Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.05.1912
Муж: Михаил Савельев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1913
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Савельев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно