Тремасов Григорий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Арина Григорьевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Тремасов- Чагрин Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Неизвестно