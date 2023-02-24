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Тремасов Григорий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Тремасов Яков Никифоров

Мать: Тремасова Катерина Андреева

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Арина Григорьевна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Тремасов- Чагрин Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Анна

Смерть
Неизвестно
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