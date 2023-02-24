Тремасов- Чагрин Тимофей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тремасов- Чагрин Тимофей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

08.10.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Тремасов Григорий Яковлевич

Мать: Анна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Евдокия- Ильина

Рождение ребёнка
1852

Сын: Тремасов Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Евдокия- Ильина

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Василиса Тимофеевна

Мать ребёнка: Евдокия- Ильина

Рождение ребёнка
30.09.1857

Дочь: Любовь Тимофеевна

Мать ребёнка: Евдокия- Ильина

Рождение ребёнка
27.08.1859

Сын: Тремасов- Чагрин Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Евдокия- Ильина

Смерть
08.10.1860
Причина смерти: от ушиба
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