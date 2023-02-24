Тремасов- Чагрин Тимофей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти08.10.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Тремасов Григорий Яковлевич
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Евдокия- Ильина
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Евдокия- Ильина
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Василиса Тимофеевна
Мать ребёнка: Евдокия- Ильина
Рождение ребёнка
30.09.1857
Дочь: Любовь Тимофеевна
Мать ребёнка: Евдокия- Ильина
Рождение ребёнка
27.08.1859
Сын: Тремасов- Чагрин Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Евдокия- Ильина
Смерть
08.10.1860
Причина смерти: от ушиба