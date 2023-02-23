Евдокия- Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия- Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Тремасов- Чагрин Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Тремасов Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Тремасов- Чагрин Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Василиса Тимофеевна

Отец ребёнка: Тремасов- Чагрин Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
30.09.1857

Дочь: Любовь Тимофеевна

Отец ребёнка: Тремасов- Чагрин Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
27.08.1859

Сын: Тремасов- Чагрин Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Тремасов- Чагрин Тимофей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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