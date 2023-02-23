Евдокия- Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Тремасов- Чагрин Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Тремасов- Чагрин Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Василиса Тимофеевна
Отец ребёнка: Тремасов- Чагрин Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
30.09.1857
Дочь: Любовь Тимофеевна
Отец ребёнка: Тремасов- Чагрин Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
27.08.1859
Сын: Тремасов- Чагрин Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Тремасов- Чагрин Тимофей Григорьевич
Смерть
Неизвестно