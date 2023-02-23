Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Тремасов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Тремасов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Арина Григорьевна
Отец ребёнка: Тремасов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Тремасов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Тремасов- Чагрин Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Тремасов Григорий Яковлевич
Смерть
Неизвестно