Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Тремасов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Тремасов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Арина Григорьевна

Отец ребёнка: Тремасов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Тремасов Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Тремасов- Чагрин Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Тремасов Григорий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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