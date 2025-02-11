(Тремасова) Арина Григорьевна
женский, родилась 1818, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАнна1791 г.р.
ОтецТремасов Григорий Яковлевич1792 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Тремасов Григорий Яковлевич
Мать: Анна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно