(Тремасова) Арина Григорьевна 1818 — найти родственников по фамилии на Familio

(Тремасова) Арина Григорьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1818, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Анна1791 г.р.
Отец
Тремасов Григорий Яковлевич1792 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Тремасов Григорий Яковлевич

Мать: Анна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

51

Смерть
Неизвестно

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